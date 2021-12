La definizione e la soluzione di: Abita nella cascina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : COLONO

Significato/Curiosità : Abita nella cascina

Castano Primo (sezione Chiesetta di San Bernardo nella cascina Malpaga) Della cascina Malpaga si ha notizia addirittura dal 1491, alcune carte notarili dell'epoca infatti riportano che un certo “Berto de Genoni Antonio Abita sul ...

Altre definizioni con abita; nella; cascina; Circonda l abita to; abita rono il Siam; abita no a Pyongyang e Seul; abita no la città lucana dei Sassi; La W nella bussola; nella teologia cristiana è il Verbo di Dio; Ha il significato di "pace" nella lingua araba; Si regola nella radio; Lo spiazzo della cascina ; Nella cascina e nel fienile; Starnazza in cascina ; Il cortile della cascina ;