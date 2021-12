La definizione e la soluzione di: ___ Trezza, presso Catania. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ACI

Significato/Curiosità : ___ Trezza, presso Catania

Aci Trezza tramontana. La classificazione climatica colloca Aci Trezza nella «zona B». L'origine del nome Trezza è incerto: la prima e più accettata ipotesi lo fa derivare ...

