Uno dei suoi centri principali è Cannes

Soluzione 12 lettere : COSTA AZZURRA

Significato/Curiosità : Uno dei suoi centri principali e Cannes

Cannes Marittime e la regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra. I suoi abitanti si chiamano Cannois (IPA: \ka.nwa\). Stazione balneare della Costa Azzurra, Cannes è universalmente ...

