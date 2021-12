La definizione e la soluzione di: Telefono in breve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : TEL

Significato/Curiosità : Telefono in breve

Telefono cellulare vedi Cellulare (disambigua). Un Telefono cellulare (comunemente chiamato telefonino, cellulare, Telefono o natel in Svizzera), nel campo delle telecomunicazioni ...

