La definizione e la soluzione di: I suoi cavalli sono di filo spinato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FRISIA

Significato/Curiosità : I suoi cavalli sono di filo spinato

filo spinato Il filo spinato è un filo, in genere metallico, munito di spine. L'invenzione del modo di produrre su larga scala il filo è attribuita allo statunitense ...

Recinto di filo spinato ;