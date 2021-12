La definizione e la soluzione di: Sono aperti ad ogni acquisto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : EMPORI

Significato/Curiosità : Sono aperti ad ogni acquisto

Futures contracts) Sono contratti a termine standardizzati per poter essere negoziati facilmente in una borsa valori, e sanciscono l'impegno a un acquisto differito ...

Altre definizioni con sono; aperti; ogni; acquisto; I suoi cavalli sono di filo spinato; Lo sono quelli che arrossiscono facilmente; Lo sono la metà dei numeri; sono scritte in viso; Hanno gli occhi aperti ; In fantascienza, sono intergalattici quelli aperti ; Le notti dei negozi aperti ; Con gli occhi aperti e le orecchie tese; Lo è ogni signora; E lieto a ogni nascita; Così sono i sogni più belli; È il desiderio di ogni atleta; Nel finanziamento per l acquisto dell auto si considera insieme al TAN; Si definisce nel finanziamento per l acquisto dell auto nuova; Il D'acquisto eroico carabiniere; Nello sport, un acquisto che si rivela un flop; Cerca nelle Definizioni