La definizione e la soluzione di: La Sendler che fu simbolo della resistenza polacca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : IRENA

Significato/Curiosità : La Sendler che fu simbolo della resistenza polacca

Bambini del ghetto di Varsavia (sezione La storia) una sistemazione grazie al sostegno loro offerto da Irena Sendler e dalla resistenza polacca. Nonostante ogni difficoltà, nel ghetto si continuarono fino ...

Ha come simbolo la lettera F; Il simbolo dell osmio; simbolo su cui si clicca; Fu il simbolo del partito Popolari UDEUR; Un unità di misura della pressione abbreviazione; Una parte della matematica; Il Buñuel della letteratura; Il pitone ne Il libro della giungla; Unità elettrica di resistenza ; Come la resistenza degli eritrociti all emolisi; Unità di misura della resistenza elettrica; Oppone resistenza a chi corre; Compagnia aerea polacca sigla; La più importante località sciistica polacca ; Come la bandiera polacca oppure ucraina; Storica città polacca con la Torre Trynitarska;