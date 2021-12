La definizione e la soluzione di: Reinier de, anatomista olandese celebre per i suoi studi sul pancreas. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : GRAAF

Il Marcello anatomista delle piramidi renali; L'anatomista che dà il nome alla fascia renale; Andrea grande anatomista fiammingo del '500; Il "de" olandese ; Birra olandese che veniva prodotta a Trieste; Poeta olandese noto per i suoi emblemi; Parlano francese e olandese ; La più celebre Marilyn; Un celebre poema; Neeson, celebre attore; celebre favolista greco; I suoi cavalli sono di filo spinato; Uno dei suoi centri principali è Cannes; Fu maledetto assieme ai suoi discendenti; I suoi canali sono detti cagnan; Il Cologno con gli studi Mediaset; Il Tesla studi oso serbo in campo elettromagnetico; studi oso esperto sull autore dell Iliade; L idrologo che studi a i laghi; Il pancreas del diabetico ne produce poca; L'apparato con l'esofago, il fegato e il pancreas ; Gli enzimi prodotti dalle cellule del pancreas ; Ai lati del pancreas ;