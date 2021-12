La definizione e la soluzione di: La C nei numeri romani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CENTO

Significato/Curiosità : La C nei numeri romani

Sistema di numerazione romano lo compone. I numeri romani sono sequenze di simboli, ciascuno dei quali identifica un numero. La seguente tabella elenca i simboli romani accanto ai corrispondenti ...

Altre definizioni con numeri; romani; Lo sono la metà dei numeri ; I numeri della moltiplicazione; Un gioco con i numeri ; Il Giordano che ha scritto “La solitudine dei numeri primi”; Fronteggiarono i romani nelle guerre puniche; Vi si scontrarono romani e Insubri nel 222 a.C; La pietra che scandiva le distanze per i romani ; I romani lo scrivevano XXVIII; Cerca nelle Definizioni