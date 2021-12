La definizione e la soluzione di: Vi nacque Umberto Saba. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TRIESTE

Significato/Curiosità : Vi nacque Umberto Saba

Umberto Saba – "Umberto Poli" rimanda qui. Se stai cercando il ciclista su strada italiano, vedi Umberto Poli (ciclista). Umberto Saba, pseudonimo di Umberto Poli ...

Concittadino di umberto Saba; Una delle figlie di umberto II di Savoia; Film di umberto Lenzi del 1970 con Carroll Baker; Del 63 fecero parte Nanni Balestrini e umberto Eco; Concittadino di Umberto saba