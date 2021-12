La definizione e la soluzione di: Un Max tra i maggiori artisti del Novecento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ERNST

Significato/Curiosità : Un Max tra i maggiori artisti del Novecento

Espressionismo (sezione Caratteristiche del movimento) anche artisti come El Greco possono essere riletti come artisti espressionisti.[senza fonte] L'espressionismo proponeva una rivoluzione del linguaggio ...

Altre definizioni con maggiori; artisti; novecento; Così sono dette le nevi sulle maggiori sommità; Opposti ai maggiori ; Il primo dei profeti maggiori della Bibbia; Uno dei profeti maggiori ; Un artisti co drappo fissato alla parete; Coppia artisti ca; Vi si tiene il Fringe, festival artisti co; Può essere generale, d orchestra, artisti co..; L Alan matematico e crittografo del novecento ; Commercio e collezionismo di oggetti della seconda metà del novecento ; Filosofo e musicologo tedesco del novecento | Venerdì 26 novembre 2021; Gottfried von, musicista austriaco del novecento ;