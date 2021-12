La definizione e la soluzione di: Luoghi per banchetti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : RISTORANTI

Significato/Curiosità : Luoghi per banchetti

Banchette in provincia di Biella, vedi Santuario di Banchette. Banchette (pronuncia Banchétte, [ba?'kette]; Banchëtte in piemontese) è un comune italiano di 3 094 ...

Altre definizioni con luoghi; banchetti; Si vizia nei luoghi chiusi; Lo spazio tra due luoghi ; luoghi dove si vendono l Aglianico e il Syrah; luoghi di lavoro impiegatizio e di scrivania; banchetti classici; Si attiva per la riuscita di feste e banchetti ; banchetti ma anche tavole rotonde; Una fornitura come i banchetti nuziali ing;