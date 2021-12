La definizione e la soluzione di: In un imbarcazione ha luce rossa a sinistra e verde a destra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : FANALE DI VIA

Significato/Curiosità : In un imbarcazione ha luce rossa a sinistra e verde a destra

Regole generali dell'aeronautica (sezione Segnali guida per L' A/M intercettato) sull'ala sinistra, verde sull'ala destra e bianco in coda, ad emissione continua, così caratterizzate: luce rossa continua, diffusa sopra e sotto il piano ...

Altre definizioni con imbarcazione; luce; rossa; sinistra; verde; destra; Una veloce imbarcazione ; Così è detta un imbarcazione sgangherata; imbarcazione di servizio di... una più grande; imbarcazione da tender; Difficoltoso adattamento visivo alla luce fioca; L Arnaldo autore della Lancia di luce a Terni; Indica quanto costa il consumo di luce e gas; Fiore giallo che si muove verso la luce ; Grossa corda; All alba s arrossa ; Una grossa bruschetta spesso farcita; Abita nella città con la Piazza rossa ; A sinistra di chi guarda a sud; Casupole per i sinistra ti; Destra, sinistra ... e mezza nel gioco del calcio | Venerdì 26 novembre 2021; Usa preferibilmente la sinistra ; Coleotteri di color verde ; Un ortaggio giallo, rosso o verde ; Caratterizzate da un verde manto al suolo; La sempreverde asiatica detta bambù sacro; Il primo addestra mento; Il Marco politico della destra storica; destra , sinistra... e mezza nel gioco del calcio | Venerdì 26 novembre 2021; Lo scultore lo tiene con la destra ; Cerca nelle Definizioni