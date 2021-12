La definizione e la soluzione di: La facciata posteriore di un foglio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : VERSO

Significato/Curiosità : La facciata posteriore di un foglio

Casa Vicens (categoria Palazzi di Barcellona) corrispondenza della quarta facciata la casa era addossata al muro di mezzeria di un convento contiguo. Nel 1925 fu progettato un ampliamento della casa, ...

Altre definizioni con facciata; posteriore; foglio; Si canta all amata affacciata alla finestra; Orna la facciata degli antichi templi greci; Quello del palazzo è la facciata ; Antichi templi con numerose colonne sulla facciata ; La parte posteriore del collo; La zona posteriore e inferiore del cranio; Nelle auto è anteriore, posteriore o integrale; Artrosi che colpisce la zona posteriore del collo; Le foglio line per il mojito; Si usa per fissare un foglio a una parete porosa; foglio lina che fa parte del calice; Antico foglio di carta; Cerca nelle Definizioni