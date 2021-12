La definizione e la soluzione di: Un disco che comprende numerosi brani musicali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : LP

Significato/Curiosità : Un disco che comprende numerosi brani musicali

Album discografico (reindirizzamento da Album musicali) digitale o altro formato) di lunga durata, contenente una raccolta di brani musicali di uno stesso artista o di più artisti differenti (compilation). Comunemente ...

Altre definizioni con disco; comprende; numerosi; brani; musicali; I tiri effettuati dal disco bolo; disco rso in lode di qualcuno; Un disco rso difensivo; Un disco rso che non ha mai fine; comprende tutti i mezzi che viaggiano sui binari; comprende anche il Niger e il Ciad; comprende il Canada; comprende Samaria, Galilea e Giudea; Risuonano numerosi in un conflitto a fuoco; Uno spettacolo tuttora seguito da numerosi appassionati; Gli Africani più numerosi ; Ha numerosi abitanti; Uno dei brani più famosi della “Carmen”; Cambiano frasi in brani ; Raccolta di brani di vari autori; Antologia, raccolta di brani selezionati; La famiglia degli strumenti musicali ad aria; Lettura delle note musicali sullo spartito; Un canale televisivo che trasmette video musicali ; Strumenti musicali di terracotta; Cerca nelle Definizioni