La definizione e la soluzione di: Decimale in breve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : DEC

Significato/Curiosità : Decimale in breve

Numero Decimale periodico espressa mediante un numero Decimale periodico. Questo è immediato osservando che ogni numero con parte Decimale finita in realtà è periodico di periodo ...

Altre definizioni con decimale; breve; Un piccolo segno che indica una breve pausa; Matematica in breve ; La Farnesina... in breve ; La via più breve ; Cerca nelle Definizioni