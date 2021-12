La definizione e la soluzione di: Coro di latrati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CANEA

Significato/Curiosità : Coro di latrati

Canis latrans (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) d'allarme, 2) suoni di saluto, e 3) suoni di contatto. Le vocalizzazioni della prima categoria includono sbuffi, ringhi, tossi, latrati, latrati ululanti, gridi ...

Altre definizioni con coro; latrati; Stanno in mezzo al coro ; Le cantanti... fuori dal coro ; Si dice di cantante che canta da solo, non in coro ; Decoro so, che mantiene salvo l amor proprio; Echeggia di latrati ; Un concerto... di latrati ; Un concerto di latrati ; Cerca nelle Definizioni