La definizione e la soluzione di: Contiene un informazione in grado di modificare l ampiezza di un onda portante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 16 lettere : SEGNALE MODULANTE

Significato/Curiosità : Contiene un informazione in grado di modificare l ampiezza di un onda portante

Phase-locked loop (reindirizzamento da Anello ad aggancio di fase) ROM, che Contiene una tabella di corrispondenza nella quale ogni cella di memoria Contiene un valore numerico di ampiezza di una sinusoide. Tali valori vengono ...

