La definizione e la soluzione di: Comprende tutti i mezzi che viaggiano sui binari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 17 lettere : MATERIALE ROTABILE

Significato/Curiosità : Comprende tutti i mezzi che viaggiano sui binari

Metropolitana di Parigi (sezione Parco mezzi) de Lorette ecc.). Ogni linea consta di due binari, il che impedisce di effettuare servizi espresso: tutti i treni fermano in tutte le stazioni. Le linee ...

