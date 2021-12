La definizione e la soluzione di: Bande di frequenza assegnate alle stazioni emittenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : RADIOCANALI

Significato/Curiosità : Bande di frequenza assegnate alle stazioni emittenti

Onde corte (reindirizzamento da Alta frequenza) avvengono su 14 Bande di onde corte. Le stazioni operano in modulazione di ampiezza con potenze, in genere, fino a 500 kW, rare sono le stazioni che trasmettono ...

Altre definizioni con bande; frequenza; assegnate; alle; stazioni; emittenti; Film del 1995 con bande ras chitarrista vendicativo; Può comprendere bande ras; bande lle laterali aerodinamiche per auto; LaZeta Jones con bande ras in La maschera di Zorro; Alta frequenza ; Aumento di frequenza della respirazione; frequenza , ricorrenza; Il colore visibile con la frequenza più alta; Le parti assegnate ; Un piatto poco alle ttante; Un balle tto di Stravinskij; Pesce dalle squame cangianti; Galle ggia e segnala; stazioni e aree di sosta per elicotteri; Si forma agli sportelli delle stazioni in agosto; Il work con più emittenti ; I tralicci delle emittenti ;