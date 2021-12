La definizione e la soluzione di: Urto violento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : COZZO

Significato/Curiosità : Urto violento

Urto rimanda qui. Se stai cercando il termine informatico, vedi Collisione hash. L'Urto è il termine fisico con il quale si identifica la collisione di due corpi ...

Altre definizioni con urto; violento; Lo è la sposa del film di Tim Burto n; Un film di Tim Burto n: Edward mani di __; Un aggravante del furto ; Lei sta in apprensione per via dell impianto antifurto ; Intenso e violento ; II violento uragano che ha colpito i Caraibi e la Florida nel 2017; violento strappo; Un discorso violento e in giurioso; Cerca nelle Definizioni