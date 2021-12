La definizione e la soluzione di: Una fibra derivata dalla cellulosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : RAION

Significato/Curiosità : Una fibra derivata dalla cellulosa

cellulosa cellulari delle piante è costituita da cellulosa, ma il cotone, per esempio, è cellulosa quasi al 100%. La cellulosa è idrolizzata, in particolari condizioni 9 KB (1 135 parole) - 11:44, 19 ott 2021

Altre definizioni con fibra; derivata; dalla; cellulosa; fibra di origine animale usata per fili chirurgici; fibra tessile artificiale; La fibra per il linoleum; fibra per calze; E derivata dalla scimitarra; Fissazione derivata da motivi di orgoglio; Danza degli Anni 50 derivata dal mambo; Una serie TV derivata da una precedente; Si ottiene, nei frantoi, dalla raffinazione di prodotto a elevato grado di acidità; E derivata dalla scimitarra; E spesso sferzata dalla bora; È coperto dalla schiuma del latte; E ricca di cellulosa ; Fornisce cellulosa ; Cerca nelle Definizioni