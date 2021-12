La definizione e la soluzione di: Tra due omonimi, designa quello nato prima. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SENIOR

Significato/Curiosità : Tra due omonimi, designa quello nato prima

Germania (sezione La prima ascensione dello Zugspitze) Bauhaus (1919-1933), una scuola di architettura e design, ideata da Walter Gropius. E nel XX secolo, tra le due Guerre, si afferma in campo architettonico il 141 KB (14 730 parole) - 21:22, 8 dic 2021

Altre definizioni con omonimi; designa; quello; nato; prima; Il maggiore fra due omonimi ; Il maggiore tra due omonimi ; Li hanno uguali gli omonimi ; L'Édouard fondatore degli omonimi ipermercati; designa ... chi è stato; designa un concorrente per la gara conclusiva; L'espressione latina con cui si designa va l'autorità di Aristotele; designa zione ad una carica; quello “in fiera” è un gioco con le carte; In medicina è usato quello di ricino; quello accademico è un organo collegiale dell università; quello torto è l uncinetto; Era in coppia con Renato ; nato a Roma l 8 agosto 1995, il personaggio è un giovane attore e conduttore televisivo; Confuso e disordinato ; Con il Palatinato è un Land tedesco; Dopo la prima in più; I prima ti... a due piedi; La prova prima degli orali; Le vocali di prima ; Cerca nelle Definizioni