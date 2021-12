La definizione e la soluzione di: Il tipo di raccordo da inserire nelle prese di corrente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : ADATTATORE

Significato/Curiosità : Il tipo di raccordo da inserire nelle prese di corrente

Altre definizioni con tipo; raccordo; inserire; nelle; prese; corrente; tipo di carta usata dal salumiere; tipo di sali; Particolare tipo di figura geometrica con tre lati; Un tipo di travatura; raccordo fra due autostrade; Un dito... sul grande raccordo ; Punti di raccordo ; Strada di comunicazione con funzioni di raccordo ; Il forare la pelle per inserire anelli e spille; Modulo per inserire dati personali su Internet; inserire in un ambiente; Vani automobilistici in cui inserire il carico; Fronteggiarono i Romani nelle guerre puniche; Si legge... nelle rughe; nelle idee dell utopista non ce posto per essa; Si...ripetono nelle schede; Che non prese nta difficoltà; Riprese tv dal vivo; Le rapprese ntano i capi di Stato; La prese nza nella realtà; Necessaria per rimettere corrente in una batteria; La corrente che non è continua; La corrente artistica di Andy Warhol ing; Un concorrente della Zecca; Cerca nelle Definizioni