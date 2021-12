La definizione e la soluzione di: Ricorda una sconfitta italiana subita nel 1917. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CAPORETTO

Significato/Curiosità : Ricorda una sconfitta italiana subita nel 1917

Colonialismo italiano all'Impero ottomano nel corso della guerra italo-turca (1911-1912). Sussisteva anche una concessione italiana a Tientsin, in Cina, sin dal 1901. Nel corso della 92 KB (9 824 parole) - 21:11, 26 nov 2021

