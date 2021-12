La definizione e la soluzione di: II pronome per gli... intimi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : TU

Significato/Curiosità : II pronome per gli... intimi

Sé (coscienza) è considerato il nucleo della personalità, indicato col pronome di terza persona singolare per distinguerlo dall'ego, cioè dalla sua immagine riflessa 7 KB (677 parole) - 11:57, 11 feb 2021

Altre definizioni con pronome; intimi; Un pronome confidenziale; Un pronome dimostrativo; Un pronome maschile; Il pronome che ci... include | Venerdì 26 novembre 2021; Spaventati con intimi dazioni; intimi , privati; Lo è un tono intimi datorio; intimi dazioni, avvertimenti; Cerca nelle Definizioni