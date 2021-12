La definizione e la soluzione di: È nota per un giuramento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PONTIDA

Significato/Curiosità : e nota per un giuramento

giuramento di Strasburgo (imperatore e fratello maggiore di Carlo e Ludovico). Questo giuramento venne pronunciato nella cattedrale della città. Il testo di questo giuramento è giunto 17 KB (1 570 parole) - 17:55, 6 dic 2021

