La definizione e la soluzione di: Irrita quando punge. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : APE

Significato/Curiosità : Irrita quando punge

De tranquillitate animi parsimonia; ancora punge la volontà di azione pubblica, pur facendo vita in sé raccolta; ancora nello scrivere si lascia trasportare nel sublime quando l'argomento 24 KB (2 397 parole) - 21:46, 4 nov 2021

Altre definizioni con irrita; quando; punge; irrita to, infiammato; irrita nti per la pelle; Immusoniti, quasi irrita ti; Un animale acquatico... irrita nte | Venerdì 26 novembre 2021; Opprime quando assale; Canta quando la formica lavora; È soddisfatto quando è a fondo!; Così si dicono i Musulmani quando si incontrano; punge nte come fumo; punge nte presa in giro; punge nte alla carezza; Colorante dall'odore punge nte; Cerca nelle Definizioni