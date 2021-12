La definizione e la soluzione di: Si indossa per una cerimonia specialissima. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : ABITO DA SPOSA

Significato/Curiosità : si indossa per una cerimonia specialissima

Altre definizioni con indossa; cerimonia; specialissima; S indossa in officina; L indossa il chirurgo; Si indossa raramente; Gli umilissimi abiti indossa ti dai frati; L abito da cerimonia detto anche marsina; Abito da cerimonia ; Bastone cerimonia le del re, simbolo del suo potere; Fastosa come può esserlo una cerimonia ;