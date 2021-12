La definizione e la soluzione di: È in fondo alla navata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ABSIDE

Significato/Curiosità : e in fondo alla navata

Basilica di Santa Restituta (categoria Voci con modulo citazione e parametro pagina) cappella della navata sinistra della cattedrale. La parete di fondo della navata centrale è decorata in alto dal grande drappeggio in stucco di Arcangelo 15 KB (1 632 parole) - 05:19, 26 mag 2021

In fondo al burrone; Sono uguali in fondo ; È soddisfatto quando è a fondo !; In fondo agli Zulu; Una fibra derivata dalla cellulosa; Deposito annesso alla segheria; Difficoltoso adattamento visivo alla luce fioca; Si ottiene, nei frantoi, dalla raffinazione di prodotto a elevato grado di acidità; Parapetto che divide il presbiterio dalla navata ; Ampio spazio che attraversa la navata delle chiese;