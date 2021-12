La definizione e la soluzione di: L estremità di certe penne. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SFERA

Penna (scrittura) (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) gradualmente sostituiti dalle penne d'oca a partire dal VII secolo circa. Il calamo, di solito fatto di bambù, è ancora usato in certe parti da scolari del Pakistan 23 KB (2 950 parole) - 11:43, 17 nov 2021

Altre definizioni con estremità; certe; penne; Un estremità del remo; Le estremità degli arti ai; Ha un faro all estremità ; estremità marginali; Tali sono certe Opere benefiche; È familiare in certe pensioni; Rientrano in certe matite; Tettuccio rimovibile in tela di certe auto fra; Un pappagallo sudamericano dalle penne coloratissime; Borsetta per penne e matite; La punta di certe penne ; Fornivano penne ; Cerca nelle Definizioni