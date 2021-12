La definizione e la soluzione di: Diede il filo a Teseo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ARIANNA

Significato/Curiosità : Diede il filo a Teseo

Arianna (mitologia) (reindirizzamento da filo d'Arianna) egli giunse a Creta per uccidere il Minotauro nel labirinto. Arianna Diede a Teseo un gomitolo di lana (il proverbiale filo d'Arianna) per poter segnare la 7 KB (733 parole) - 10:03, 6 dic 2021

