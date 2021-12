La definizione e la soluzione di: Detto, in origine, del barometro metallico a tubo ripiegato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ANEROIDE

Significato/Curiosità : detto, in origine, del barometro metallico a tubo ripiegato

Altre definizioni con detto; origine; barometro; metallico; tubo; ripiegato; Il salume detto anche capocollo; Fu maledetto assieme ai suoi discendenti; L abito da cerimonia detto anche marsina; Così è detto maggio; Relative alla dottrina che afferma l origine unica di tutte le religioni; Pietra di origine vulcanica; Un furfante... di origine napoletana; Fibra di origine animale usata per fili chirurgici; Un barometro metallico a scatola; Un particolare tipo di barometro metallico; Il barometro metallico, senza liquido; Grande cassone metallico di dimensioni standard; Un barometro metallico a scatola; Piccolo fermaglio metallico di cancelleria; Un sottile filo metallico ; Piccolo tubo per usi medici; Comportamento tubo ; tubo a cinque elettrodi; Una curva del tubo ; Piccolo manifesto pubblicitario ripiegato ; Il foglietto giapponese ripiegato ad arte; Il foglietto giapponese artisticamente ripiegato ; Cerca nelle Definizioni