La definizione e la soluzione di: Dare impulso e vivacità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ANIMARE

Significato/Curiosità : Dare impulso e vivacita

L'uomo con la macchina da presa (categoria Film sperimentali e d'avanguardia) innovative e giochi di montaggio esasperati quasi fosse un saggio di tecniche d'avanguardia, si serve della sua padronanza del mezzo tecnico per Dare impulso alla 11 KB (1 427 parole) - 05:26, 15 nov 2021

Altre definizioni con dare; impulso; vivacità; Convalidare ; dare ... spettacolo; Il liquore per dare forza al cocktail Martini; Può mandare a terra; L impulso al progetto; impulso ad agire; Cedere d'improvviso all'impulso di parlare; Un irresistibile impulso ; vivacità di carattere o comportamento; Prive di vivacità ; vivacità che si manifesta in modi allegri; Salatura e vivacità di un piatto; Cerca nelle Definizioni