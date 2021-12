La definizione e la soluzione di: Cosi si legge "you". Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : IU

Significato/Curiosità : Cosi si legge you

YouTube YouTube è una piattaforma web 2.0, fondata il 14 febbraio 2005, che consente la condivisione e visualizzazione in rete di contenuti multimediali (video 81 KB (9 995 parole) - 13:32, 29 nov 2021

Altre definizioni con cosi; legge; cosi Giovanni Pascoli definisce la Romagna; cosi è l energia prodotta dal vento; Città laziale delle cosi ddette Ville Tuscolane; Lo è lo Zeno cosi ni di Italo Svevo; Frivola, legge ra; legge ndario re della Frigia che mutava tutto in oro; Si legge ... nelle rughe; Se è frugale, è legge ro; Cerca nelle Definizioni