La definizione e la soluzione di: I confini.. della Norvegia.

Soluzione 2 lettere : NA

Significato/Curiosità : I confini.. della Norvegia

Confine tra la Norvegia e la Svezia (1814) fu stabilita l'unione tra Svezia e Norvegia e il confine tra la Norvegia e la Svezia divenne un confine tra due partner sindacali. Durante la seconda 3 KB (401 parole) - 13:42, 18 set 2019

