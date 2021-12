La definizione e la soluzione di: Come un alimento che ha perso la freschezza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : STANTIO

Significato/Curiosità : Come un alimento che ha perso la freschezza

Altre definizioni con come; alimento; perso; freschezza; come i pezzi che il collezionista preferisce; Pungente come fumo; Rivelano... come siamo; Vale come sopra; Lo è un alimento troppo datato; Quello di lumache è un alimento simile alle perle; alimento rumoroso durante la masticazione; alimento dolcissimo | Venerdì 26 novembre 2021; Nato a Roma l 8 agosto 1995, il perso naggio è un giovane attore e conduttore televisivo; Riservata a una ristretta cerchia di perso rne; Vi presta servizio il perso nale di terra; Caratterizza la perso na che non medita; Perdere la propria freschezza ; Perdere smalto e freschezza ; Che ha perduto la freschezza ; Perdere freschezza e bellezza; Cerca nelle Definizioni