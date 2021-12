La definizione e la soluzione di: La città di Annibale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CARTAGINE

Significato/Curiosità : La citta di Annibale

Annibale – Se stai cercando altri significati, vedi Annibale (disambigua). Annibale (in latino: Hannibal o Annibal; in greco antico: ????ßa?, Hanníbas; in punico 84 KB (9 823 parole) - 10:27, 20 nov 2021

Altre definizioni con città; annibale; Stende la sua cappa grigia su molte città avvelenando l atmosfera; La città dell Atalanta; Precede Vegas nel nome di ima città statunitense; città sul Bisenzio; Il genere delle riviste Il Male e Cannibale ; Lo Stefano fumettista di Cannibale e Frigidaire; Era cannibale in un'antologia di racconti del 1996; Ludovico, Agostino e annibale , pittori bolognesi; Cerca nelle Definizioni