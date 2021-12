La definizione e la soluzione di: Che non risente delle temperature. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ATERMICO

Significato/Curiosità : Che non risente delle temperature

Osmolalità l'osmolalità è una grandezza più precisa da gestire perché non risente della temperatura ambientale e della natura della soluzione. Nell'allestimento 1 KB (177 parole) - 10:33, 1 lug 2019

