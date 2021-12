La definizione e la soluzione di: Che colpiscono di riflesso l interessato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : INDIRETTI

Significato/Curiosità : Che colpiscono di riflesso l interessato

Orticaria da freddo (categoria Errori del modulo citazione - pagine con data di accesso senza URL) pomfi sono di solito pruriginosi e spesso colpiscono mani e piedi. I pomfi variano in dimensioni da circa 7 mm di diametro fino a circa 27 mm di diametro 19 KB (2 435 parole) - 22:33, 7 nov 2021

Altre definizioni con colpiscono; riflesso; interessato; Le colpiscono i geloni; Spesso gli atti vandalici li colpiscono in un'auto; colpiscono i corridori scorretti; colpiscono ogni anno gli USA orientali; Il riflesso dell’oro; Emettere una luce brillante, anche di riflesso ; riflesso di luce; Suono riflesso ; In modo disinteressato e altruista; E' pelosa quella dell'interessato ; Non li fa il disinteressato ; Sorezzante, disinteressato ; Cerca nelle Definizioni