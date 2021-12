La definizione e la soluzione di: Azione di portiere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : RESPINTA

Significato/Curiosità : Azione di portiere

portiere (calcio) sostanziale che intercorre tra un portiere e un normale calciatore. Il portiere, per le sue differenze da un giocatore di movimento, è tenuto a indossare 43 KB (4 255 parole) - 20:25, 21 set 2021

Altre definizioni con azione; portiere; Relativi ad un antica popolazione greca; Inizio... di operazione ; Colazione all aperto in campagna; Si ottiene, nei frantoi, dalla raffinazione di prodotto a elevato grado di acidità; Può sfuggire al portiere ; Lo può fare il giudice... o un portiere di calcio; Marco __, ex portiere di calcio di Parma e Modena; Il rilancio del portiere di calcio; Cerca nelle Definizioni