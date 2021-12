La definizione e la soluzione di: Vien "sì cara" al Foscolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : SERA

Curiosità : Vien si cara al Foscolo

dell’Anguillara: Ugo Foscolo, che si sentiva particolarmente legato a quest'ode, ne diede due fortunate traduzioni. La prima traduzione risale al 1790: La seconda ... Significato sera

séra s. f. lat. tardo sera, ellissi del lat. class. sera dies «giorno tardo» (dall’agg. ripetere dalla mattina alla s. le stesse cose. Questa s., domani s., ieri s., giovedì s., la sera di oggi, di domani, di ieri, di giovedì; com. anche in locuz. avv. che indicano un sera 'sera s. f. lat. tardo sera, ellissi del lat. class. sera dies 'giorno tardo' dall'agg. serus 'tardo'. - parte del giorno che comincia verso il tramonto del sole e , b.! addio, arrivederci, buonanotte, ciao. ? Locuz. prep.: da o dalla mattina a o alla sera in modo ininterrotto: non fa che ripetere dalla mattina alla s. le stesse cose Definizione Treccani

Altre definizioni con vien; cara; foscolo; Santo che vien e festeggiato il 13 ottobre; vien e allevato in Perù; vien e chiamato anche Fungo di carne; In Star Trek, il pianeta da cui provien e Spock; Qualità che cara tterizza gli adesivi; cara tterizza la persona che non medita; La capitale del Nicara gua; Il cara tteristico verso della cornacchia; Ispirarono a foscolo un famosissimo carme; Famoso sonetto di foscolo ; Vien sì cara al foscolo ; foscolo li aveva rossi; Cerca nelle Definizioni