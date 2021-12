La definizione e la soluzione di: La "via" che passa per la bocca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 5 lettere : ORALE

Curiosità : La via che passa per la bocca

"Ché la diritta via era smarrita" è una frase per indicare il momento di sbandamento morale dell'autore. Inoltre, Tommaso Di Salvo ha precisato che la ... Significato orale

orale1 agg. der. del lat. os oris «bocca». – 1. Della bocca, che ha attinenza degli o.; ho già fatto le prove scritte (o gli scritti) e mercoledì avrò gli orali. 3. In linguistica, di suono (vocale o consonante) non nasale, cioè privo di risonanza nelle orale der. del lat. os oris 'bocca'. - ¦ agg. 1. anat. della bocca, che ha attinenza con la bocca ? boccale. ? Espressioni: sesso orale rapporto volg. pompino. 2. estens. fatto, detto, tramandato a voce: discorso, esame o. a voce, parlato, verbale. scritto. ¦ s. m. educ. esame, interrogazione orale scritto. Definizione Treccani

