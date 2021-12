La definizione e la soluzione di: Il verricello per tirar a bordo l ancora. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ARGANO

Curiosità : Il verricello per tirar a bordo l ancora

questo caso viene chiamata "verricello"; ad asse verticale; in questo caso viene chiamata "argano". Vi sono diversi tipi di ruote a seconda del loro compito ... Significato argano

àrgano s. m. lat. *arganum, dal gr. ???a??? attrav. il pl. t???a?a (cioè ta ???a?a, con articolo incorporato). – Apparecchio che serve a esercitare elevati sforzi di trazione per sollevare o trascinare carichi; generalm. è costituito da un tamburo (per lo più ad asse orizzontale), sul quale viene argano 'argano s. m. lat. ?arganum, dal gr. órganon 'strumento, attrezzo'. - tecn. apparecchio per sollevare o trascinare carichi ? burbera, carrucola, girella, paranco, puleggia, verricello. Definizione Treccani

