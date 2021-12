La definizione e la soluzione di: Si usa per impasti adatti a celiaci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : FARINA DI MAIS

Curiosità : Si usa per impasti adatti a celiaci

fantasia suggerisce. Gli impasti casalinghi prevedono generalmente l'uso delle uova. Indicativamente, per ogni porzione, se ne impasta uno con 100 g di farina ... Significato farina di mais

màis (ant. màiz) s. m. dallo spagn. maiz, voce della lingua aruaca. più importante dopo il frumento. Le granella sono utilizzate soprattutto per l’alimentazione umana (farina di mais) e del bestiame o per l’industria che ne ricava amido, olio o CATEGORIA: ALIMENTAZIONE Definizione Treccani

