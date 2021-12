La definizione e la soluzione di: Uno molto usato è il Times Roman. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : FONT

Curiosità : Uno molto usato e il Times Roman

fonts ed è preinstallato negli Apple Macintosh e nei computer Windows-based. È molto usato in alternativa al carattere con grazie Times New Roman. "Georgia ... Significato font

font ‹fònt› s. ingl., usato in ital. al femm. o al masch. – Termine usato nell’informatica con lo stesso sign. del fr. fonte (v. fonte2), dal quale deriva. carattere ka'rat:ere s. m. dal lat. character -eris, gr. kharakt?r -e^ros, propr. 'impronta'. - 1. a. figura tracciata, impressa o incisa, a cui si dia di un testo a stampa: c. tondo, Garamond tipo, nei calcolatori elettronici font. 3. a. segno distintivo che contraddistingue una persona, un organismo, un fenomeno, da Definizione Treccani

