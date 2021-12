La definizione e la soluzione di: L Università di New York sigla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : CUNY

Curiosità : L Universita di New York sigla

Il City College of New York (noto semplicemente come City College in linguaggio colloquiale, abbreviato con la sigla CCNY) è uno dei maggiori college ... Significato cuny

