Unità elettrica di resistenza

Soluzione 3 lettere : OHM

Curiosità : Unita elettrica di resistenza

sistema internazionale l'unità di misura della resistenza elettrica è l'ohm (O). Nel caso di corrente continua e in assenza di forza elettromotrice all'interno ... Significato ohm

ohm ‹óom› s. m. dal nome del fisico ted. G. S. Ohm (1787-1854). – Unità di (v. MKS), un’unità empirica detta ohm internazionale, come resistenza elettrica di una colonna di con definizione formalmente analoga a quella dell’ohm SI, e cioè l’o. acustico Definizione Treccani

