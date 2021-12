La definizione e la soluzione di: Lo è una tesi o una posizione del tutto irragionevole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : INDIFENDIBILE

Curiosità : Lo e una tesi o una posizione del tutto irragionevole

continuamente su questo tema finché Lennon riuscì a chiarire le sue tesi una volta per tutte e a calmare un po' le acque; i quattro musicisti vissero però ugualmente ... Significato indifendibile

indifendìbile agg. comp. di in-2 e difendibile. – Che non può essere validamente difeso: una posizione, un settore militarmente i.; fig.: una tesi i., insostenibile. indifendibile indifen'dibile agg. der. di difendibile, col pref. in-². - 1. di luogo, che non può essere difeso: una città, una postazione i. attaccabile, conquistabile, prendibile, vulnerabile. difendibile. imprendibile, inattaccabile, invulnerabile. 2. fig. di tesi e sim., che non Definizione Treccani

Altre definizioni con tesi; posizione; tutto; irragionevole; La fallacia di una tesi ; Cartesi o: Cogito __ sum; L altoatesi no Castel dai noti affreschi medievali; Ci sono quelle termali, artesi ane o di sbarramento; La preposizione ... in convento; Linguaggio in contrapposizione allo scritto; Apparecchio che individua la posizione ; Ha una posizione politica d assoluta intransigenza; Leggendario re della Frigia che mutava tutto in oro; L autista può andare a tutto ; Del tutto imprevista; Riveste tutto l addome umano; irragionevole come certe idee: __ in aria; Incoerente, irragionevole ; Assurdo e irragionevole ; Follia, irragionevole zza; Cerca nelle Definizioni