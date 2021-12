La definizione e la soluzione di: Titolo per reginette di bellezza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : MISS

Curiosità : Titolo per reginette di bellezza

loro bellezza complessiva. Nei concorsi di bellezza riservati a partecipanti di sesso femminile, le vincitrici vengono spesso nominate "reginette di bellezza" ... Significato miss

miss ‹mis› s. f., ingl. accorc. di mistress (v.) (pl. misses dopo la seconda guerra mondiale ) soprattutto per indicare le «reginette» elette nei varî concorsi di bellezza: miss Universo, miss Italia; le miss hanno sfilato nel pomeriggio. miss mis, it. mis s. f., ingl. appellativo che, in ingl., si dà a donna non sposata, equivalente a signorina; abbrev. di mistress 'signora', dal fr. ant. maistress, mod. maîtresse. - massm. la migliore di un concorso di bellezza femminile: m. Italia reginetta di bellezza, star. ? Definizione Treccani

